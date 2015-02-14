Смольный введет пересадочный тариф для электричек внутри города

Жителей отдаленных районов Петербурга хотят пересадить на единый билет.

В Петербурге готовят внедрение пересадочного тарифа для пригородных электричек, следующих в пределах городской черты. Постоянная комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ЗакСа одобрила законопроект, который закладывает правовую основу для этой системы, сообщил депутат Алексей Цивилёв в своем телеграм-канале.

Речь идет о создании варианта "наземного метро", когда одна поездка сможет включать пересадки на метро и наземный транспорт по фиксированной цене. По прогнозу властей, это упростит доступность центра для жителей Колпинского, Курортного, Пушкинского, Петродворцового и Красносельского районов.

Зампред комитета по транспорту Олег Матвеев отметил, что пассажиропоток может увеличиться с 48 до 180 миллионов человек в год. По его словам, новая система станет аналогом действующего тарифа "90 минут". Гендиректор Северо-Западной пригородной пассажирской компании Кирилл Корнилин сообщил, что перевозчик технически готов к интеграции в городскую тарифную систему.

Законопроект также предусматривает возможность субсидирования перевозчиков. Компенсации из бюджета составят около 800 млн руб.

Фото: Piter.TV