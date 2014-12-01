Между Гатчиной и Петербургом запустят тактовое движение электричек

На железнодорожном маршруте Гатчина-Балтийская — Санкт-Петербург с 9 утра 6 апреля начнётся тактовое движение электропоездов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области. Электрички будут курсировать по чёткому расписанию, что должно сделать поездки более удобными для пассажиров.
В рабочие дни утром и вечером интервал движения составит 15 минут. В часы особенной загруженности электрички будут ходить ещё чаще. Новый график призван разгрузить пригородный транспорт и сократить время ожидания для жителей Гатчины и ближайших населённых пунктов, регулярно ездящих в Петербург.
Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржец попал под колеса электрички на перегоне Ручьи — Пискаревка.
