Между Гатчиной и Петербургом запустят тактовое движение электричек

С 6 апреля утренние и вечерние поезда будут ходить с интервалом 15 минут.

На железнодорожном маршруте Гатчина-Балтийская — Санкт-Петербург с 9 утра 6 апреля начнётся тактовое движение электропоездов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области. Электрички будут курсировать по чёткому расписанию, что должно сделать поездки более удобными для пассажиров.

В рабочие дни утром и вечером интервал движения составит 15 минут. В часы особенной загруженности электрички будут ходить ещё чаще. Новый график призван разгрузить пригородный транспорт и сократить время ожидания для жителей Гатчины и ближайших населённых пунктов, регулярно ездящих в Петербург.

