Петербуржец попал под колеса электрички на перегоне Ручьи — Пискаревка
Сегодня, 10:46
169
Задержка поезда составила 15 минут.

Транспортные полицейские Петербурга проводят проверку по факту травмирования мужчины на железнодорожном перегоне Ручьи — Пискаревка. 

Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть поступила информация о том, что электропоезд, следующий из Капитолово в Северную столицу, совершил наезд на человека. Пострадавшим оказался 42-летний местный житель: он переходил пути в неположенном месте. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. 

Задержка электрички составила 15 минут. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Пересекайте железнодорожное полотно только в специально установленных местах. Не игнорируйте запрещающие световые и звуковые сигналы светофора. Убедитесь в отсутствии приближающихся поездов.

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Ранее мы рассказывали о том, что под Петербургом электричка сбила насмерть лося. 

Фото: Piter.TV 

