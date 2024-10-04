Петербуржец попал под колеса электрички на перегоне Ручьи — Пискаревка

Транспортные полицейские Петербурга проводят проверку по факту травмирования мужчины на железнодорожном перегоне Ручьи — Пискаревка.

Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть поступила информация о том, что электропоезд, следующий из Капитолово в Северную столицу, совершил наезд на человека. Пострадавшим оказался 42-летний местный житель: он переходил пути в неположенном месте. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Задержка электрички составила 15 минут. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Пересекайте железнодорожное полотно только в специально установленных местах. Не игнорируйте запрещающие световые и звуковые сигналы светофора. Убедитесь в отсутствии приближающихся поездов. Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

