Под Петербургом электричка сбила насмерть лося

Сведения переданы в региональный комитет по природным ресурсам.

Транспортная полиция Петербурга проводит проверку по факту гибели дикого животного в Ленобласти.

Как рассказали в УТ МВД России по СЗФО, инцидент произошел утром 9 марта на железнодорожном перегоне Манушкино — Павлово-на-Неве. Поезд повышенной комфортности из Северной столицы в Волхов сбил насмерть лося. Животное перебегало пути прямо перед составом. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Задержка составила 1 час 39 минут, общая задержка поездов на маршруте – 3 часа 46 минут.

