На станции Дачное под колесами электрички погиб молодой человек

Транспортные полицейские Петербурга проводят проверку по факту смертельного травмирования молодого человека на станции Дачное. Инцидент произошел утром 4 марта, сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Установлено, что 29-летний местный житель переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу перед приближающейся электричкой. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда предотвратить не удалось.

Мужчина погиб на месте. Задержка поездов составила 20 минут.

Фото: Piter.TV