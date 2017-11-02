  1. Главная
На станции Дачное под колесами электрички погиб молодой человек
Сегодня, 13:11
Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда предотвратить не удалось.

Транспортные полицейские Петербурга проводят проверку по факту смертельного травмирования молодого человека на станции Дачное. Инцидент произошел утром 4 марта, сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

Установлено, что 29-летний местный житель переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу перед приближающейся электричкой. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда предотвратить не удалось. 

Мужчина погиб на месте. Задержка поездов составила 20 минут. 

Ранее мы рассказывали о том, что на станции Лисий Нос электричка насмерть сбила пешехода. 

Фото: Piter.TV 

