На станции Лисий Нос электричка насмерть сбила пешехода

Погибшим оказался 32-летний мигрант.

Транспортные полицейские организовали проверку по факту смертельного травмирования мужчины на станции Лисий Нос. Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО 11 февраля, на него наехала электричка из Петербурга в Белоостров.

Погибшим оказался 32-летний мигрант, который находился вблизи железнодорожного полотна в момент приближения поезда. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Задержка составила 10 минут.

Фото: Piter.TV