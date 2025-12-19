  1. Главная
Мужчина погиб под колесами грузового поезда на станции Понтонная
Сегодня, 13:09
Местный житель переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Транспортные полицейские Петербурга проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины на станции Понтонная. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО. 

Днем 9 февраля под колеса грузового поезда попал 48-летний местный житель, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. 

Состав задержался на час. Все обстоятельства трагедии устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: электричка насмерть сбила пенсионера под Петербургом. Погиб 75-летний житель Северной столицы.

Фото: Piter.TV 

