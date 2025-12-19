  1. Главная
Электричка насмерть сбила пенсионера под Петербургом
Сегодня, 11:28
Погиб 75-летний житель Северной столицы.

Транспортные полицейские проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины на железной дороге в Ленобласти. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО 5 февраля. 

В дежурную часть поступила информация о том, что на перегоне Пери — Грузино-2 поезд из Петербурга в Сосново сбил человека. Под колесами электрички погиб 75-летний житель Северной столицы. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что под колесами электрички погибла пожилая петербурженка. Трагедия произошла на перегоне Ланская — Шувалово. 

Фото: Piter.TV 

