Электричка насмерть сбила пенсионера под Петербургом

Погиб 75-летний житель Северной столицы.

Транспортные полицейские проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины на железной дороге в Ленобласти. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО 5 февраля.

В дежурную часть поступила информация о том, что на перегоне Пери — Грузино-2 поезд из Петербурга в Сосново сбил человека. Под колесами электрички погиб 75-летний житель Северной столицы. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что под колесами электрички погибла пожилая петербурженка. Трагедия произошла на перегоне Ланская — Шувалово.

Фото: Piter.TV