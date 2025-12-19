Под колесами электрички погибла пожилая петербурженка

На момент приближения состава она переходила пути с нарушением правил.

Транспортная полиция Петербурга проводит проверку по факту травмирования женщины на железнодорожном перегоне Ланская — Шувалово. Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, на нее наехал электропоезд из Рощино.

На месте происшествия обнаружили тело местной жительницы 86 лет. На момент приближения состава она переходила пути с нарушением правил. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Пересекайте железнодорожное полотно только в специально установленных местах. Не игнорируйте запрещающие световые и звуковые сигналы светофора. УТ МВД России по СЗФО

