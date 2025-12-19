  1. Главная
Под колесами электрички погибла пожилая петербурженка
Сегодня, 15:59
На момент приближения состава она переходила пути с нарушением правил.

Транспортная полиция Петербурга проводит проверку по факту травмирования женщины на железнодорожном перегоне Ланская — Шувалово. Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, на нее наехал электропоезд из Рощино. 

На месте происшествия обнаружили тело местной жительницы 86 лет. На момент приближения состава она переходила пути с нарушением правил. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. 

Пересекайте железнодорожное полотно только в специально установленных местах. Не игнорируйте запрещающие световые и звуковые сигналы светофора.

УТ МВД России по СЗФО 

Ранее мы рассказывали о том, что электричка насмерть сбила мигранта на перегоне Девяткино — Капитолово. 

Фото: Piter.TV 

