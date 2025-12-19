Электричка насмерть сбила мигранта на перегоне Девяткино — Капитолово

По предварительным данным, 45-летний иностранец находился в состоянии алкогольного опьянения.

Транспортная полиция проводит проверку по факту смертельного травмирования мужчины на железнодорожном перегоне Девяткино — Капитолово в Ленобласти.

Как рассказали в УТ МВД России по СЗФО, на мигранта наехала электричка, которая следовала из Девяткино в Сосново. По предварительным данным, 45-летний иностранец находился в состоянии алкогольного опьянения. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Пострадавший скончался на месте. Все обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Фото: Piter.TV