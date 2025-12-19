  1. Главная
Электричка насмерть сбила мигранта на перегоне Девяткино — Капитолово
Сегодня, 11:48
По предварительным данным, 45-летний иностранец находился в состоянии алкогольного опьянения.

Транспортная полиция проводит проверку по факту смертельного травмирования мужчины на железнодорожном перегоне Девяткино — Капитолово в Ленобласти. 

Как рассказали в УТ МВД России по СЗФО, на мигранта наехала электричка, которая следовала из Девяткино в Сосново. По предварительным данным, 45-летний иностранец находился в состоянии алкогольного опьянения. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. 

Пострадавший скончался на месте. Все обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители. 

Ранее на Piter.TV: юного зацепера из Петербурга сняли с электрички на станции Девяткино. За вагон подросток зацепился на станции Лаврики.

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

