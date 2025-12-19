Юного зацепера из Петербурга сняли с электрички на станции Девяткино

За вагон мальчик зацепился на станции Лаврики.

Транспортная полиция установила личность подростка, который незаконно осуществил проезд на пригородной электричке из Сосново в Петербург. Его обнаружили на станции Девяткино, рассказали в УТ МВД России по СЗФО 16 января.

Установлено, что 13-летний юноша находился на хвостовой части электропоезда. За вагон мальчик зацепился на станции Лаврики. С ним провели профилактическую беседу. В отношении родителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Ранее на Piter.TV: юноша скончался после падения с электрички под Петербургом. Трагедия произошла между станциями Рощино и Каннельярви.

Фото: Piter.TV