Юноша скончался после падения с электрички под Петербургом
Сегодня, 9:48
Трагедия произошла между станциями Рощино и Каннельярви.

Проводится проверка по факту смертельного травмирования подростка в Ленобласти. Об этом рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре накануне. 

Предварительно, группа юных зацеперов следовала запрещенным способом, а именно – снаружи электрички. Между станциями Рощино и Каннельярви один из них упал и погиб. 

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. 

Пресс-служба надзорного ведомства 

Ранее на Piter.TV: с электрички из Малой Вишеры в Петербург сняли 14-летнего зацепера. 

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура 

Теги: зацеперы, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

