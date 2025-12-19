Юноша скончался после падения с электрички под Петербургом

Проводится проверка по факту смертельного травмирования подростка в Ленобласти. Об этом рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре накануне.
Предварительно, группа юных зацеперов следовала запрещенным способом, а именно – снаружи электрички. Между станциями Рощино и Каннельярви один из них упал и погиб.
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
