Юноша скончался после падения с электрички под Петербургом

Трагедия произошла между станциями Рощино и Каннельярви.

Проводится проверка по факту смертельного травмирования подростка в Ленобласти. Об этом рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре накануне.

Предварительно, группа юных зацеперов следовала запрещенным способом, а именно – снаружи электрички. Между станциями Рощино и Каннельярви один из них упал и погиб.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Пресс-служба надзорного ведомства

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура