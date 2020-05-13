  1. Главная
С электрички из Малой Вишеры в Петербург сняли 14-летнего зацепера
Сегодня, 11:54
170
На законного представителя несовершеннолетнего составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Сотрудники транспортной полиции Петербурга установили личность подростка, который осуществил проезд на пригородной электричке. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО. 

В дежурную часть обратился контролер поезда с информацией о том, что во время следования состава из Малой Вишеры в Северную столицу был замечен зацепер. Его пытались задержать, но тот скрылся. 

Нарушителем оказался 14-летний петербуржец. Юноша зацепился за вагон с внешней стороны и проехал так до конечной станции. С ним провели профилактическую беседу. На законного представителя несовершеннолетнего составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 

Ранее на Piter.TV: двух подростков-зацеперов задержали на станции Понтонная. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

