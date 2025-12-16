ФСБ раскрыла аферу с акциями российских компаний на семь миллиардов рублей

Задержаны представители кипрской компании и их сообщники.

Руководители кипрской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) причастны к афере с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму в более чем семь миллиардов рублей. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей при ФСБ России. Известно, что противоправная деятельность иностранной брокерской организации и их сообщников. В силовом ведомстве объяснили журналистам, что злоумышленники нарушали антисанкционное законодательство страны, по которому запрещен выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Подозреваемые получили права на акции публичных отечественных компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках.

Реализуя мошенническую схему, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО "Инвестиционная палата" и, используя поддельные документы, осуществили обмен "замороженных" американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере. ЦОС ФСБ РФ

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России