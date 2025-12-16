Оружие и боеприпасы переданы в Минобороны России.

Специальные службы Донецкой народной республики обнаружили схрон с иностранным вооружением, расположенный под городом Красноармейском. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы регионального управления российских силовых структур. В УФСБ уточнили, что такой арсенал оставлен противником для реализации дальнейших диверсионно-террористических операций в новом регионе нашей страны.

В результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Центрального военного округа под Красноармейском обнаружен заминированный тайник... пресс-служба УФСБ по ДНР

По данным от местных оперативников, в тайнике находились пять гранатометов производства стран-членов НАТО, пулемет SAR 762 MT турецкого производства, пулемет Colt 7,62-миллиметра канадского изготовления, немецкая штурмовая винтовка HK416, итальянская штурмовая винтовка АR-70/90 Beretta и украинский дробовик Safari HG-105M.

Российским войскам осталось пройти до Краматорска 11 км.

Фото: Piter.tv