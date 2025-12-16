Российские военнослужащие сократили расстояние до Краматорска после освобождения Тихоновки.

Вооруженные силы России за неделю существенно уменьшили расстояние до Краматорска, им осталось преодолеть всего 11 километров. Об этом "Вестям" сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, ВС РФ продолжали активно оттеснять украинские подразделения, форсируя канал Северский Донецк – Донбасс. Затем последовало освобождение Тихоновки.

По сути, уже до окраин города остается порядка 11 километров Денис Пушилин, глава ДНР

Еще одним важным населенным пунктом остается Рай-Александровка, которая расположена к востоку от Краматорска. Сейчас там проходят тяжелые бои.

По словам главы республики, бойцы ВС РФ выбивают боевиков ВСУ из Рай-Александровки и обходят ее по флангу со стороны Калеников.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Химик в ДНР. На этом участке фронта работают подразделения "Южной" группировки войск.

Фото: Минобороны РФ