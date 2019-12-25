  1. Главная
Двух подростков-зацеперов задержали на станции Понтонная
Сегодня, 13:02
В отношении 16-летнего составили два протокола по ч. 1 ст. 11.17 и ч. 5.1 ст. 11.1 КоАП РФ.

Транспортные полицейские Петербурга установили подростков, которые осуществили проезд на электричке во Мгу. 

Как рассказали в УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть поступили сведения о том, что на станции Понтонная был пойман зацепер. Им оказался 16-летний житель Северной столицы. Позже задержали и 14-летнего юношу. Парни зацепились за вагон и проехали таким способом одну станцию с Ижоры. 

С подростками провели профилактическую беседу. В отношении 16-летнего составили два протокола по ч. 1 ст. 11.17 и ч. 5.1 ст. 11.1 КоАП РФ. Родителей несовершеннолетних также привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 

Ранее на Piter.TV: подростков из Петербурга нашли на станции Чудово. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

