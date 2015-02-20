Подростков из Петербурга нашли на станции Чудово

Юные зацеперы из Петербурга задержаны в Новгородской области при попытке поездки.

В Новгородской области сотрудники транспортной полиции задержали подростков из Санкт-Петербурга, которые пытались добраться до других городов, цепляясь за поезда. Об этом сообщила транспортная полиция Северо-Западного федерального округа.

По данным транспортной полиции Северо-Западного федерального округа, детям было от 11 до 14 лет. Двое подростков зацепились за высокоскоростной поезд с намерением добраться до Москвы. Третий ребенок планировал доехать таким же способом до Санкт-Петербурга.

С задержанными провели профилактическую беседу. Представители управления Министерства внутренних дел подчеркнули, что "зацепинг — крайне опасный способ передвижения" и напомнили, что железная дорога относится к зоне повышенной опасности.

В тот же период в Санкт-Петербурге на Васильевском острове произошел массовый инцидент с участием подростков и 18-летнего студента. По данным правоохранительных органов, в нем участвовали 34 человека, выбегавшие на проезжую часть и нарушавшие общественный порядок.

Фото: Piter.TV