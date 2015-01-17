За 10 месяцев "Ласточки" перевезли около 100 тыс. пассажиров по маршруту Петербург — Валдай

Железнодорожники призывают туристов познакомиться с достопримечательностями города.

Высокоскоростные поезда "Ласточка" перевезли за январь-октябрь 2025 года 99,6 тысячи пассажиров по маршруту Санкт-Петербург — Валдай, сообщает "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Железнодорожники призывают туристов познакомиться с достопримечательностями Валдая, известного как родина русских баранок и местом притяжения с живописными пейзажами Новгородской области.

До этого сообщалось, что поезда "Ласточка" обслужили более 698 тыс. пассажиров, путешествующих между Петербургом и Псковом за аналогичный период времени.

Фото: Telegram/ СПб-Главный (носит иллюстративный характер)