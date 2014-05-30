С начала года петербуржцы сдали 3,7 тонны старой одежды через экобоксы на вокзалах

За минувшие 10 месяцев 2025 года жители Петербурга отправили на переработку 3,7 тонны бывшей в употреблении одежды и текстиля посредством специальных контейнеров-экобоксов, установленных на вокзалах города. Об этом информирует пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).
Итоговый сбор по каждому вокзалу:
— Московский вокзал: 916 кг.
— Ладожский вокзал: 724 кг.
— Балтийский вокзал: 743 кг.
— Финляндский вокзал: 497 кг.
— Витебский вокзал: 841 кг.
Все поступившие вещи поступают в сортировочные центры, где проверяют их состояние. Годные изделия находят вторую жизнь путем повторного использования, остальные подвергаются экологически безопасной переработке.
Фото: Telegram / СПб-Главный
