С начала года петербуржцы сдали 3,7 тонны старой одежды через экобоксы на вокзалах

За минувшие 10 месяцев 2025 года жители Петербурга отправили на переработку 3,7 тонны бывшей в употреблении одежды и текстиля посредством специальных контейнеров-экобоксов, установленных на вокзалах города. Об этом информирует пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Итоговый сбор по каждому вокзалу:

— Московский вокзал: 916 кг.

— Ладожский вокзал: 724 кг.

— Балтийский вокзал: 743 кг.

— Финляндский вокзал: 497 кг.

— Витебский вокзал: 841 кг.

Все поступившие вещи поступают в сортировочные центры, где проверяют их состояние. Годные изделия находят вторую жизнь путем повторного использования, остальные подвергаются экологически безопасной переработке.

Фото: Telegram / СПб-Главный