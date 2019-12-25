В Петербурге намерены внедрить единый тариф для пригородных поездов

Эта инициатива реализуется по поручению руководства города и контролируется Комитетом по транспорту.

Гендиректор Северо-Западной пригородной пассажирской компании Кирилл Корнилин поделился информацией о старте разработки единой тарифной системы для поездок в пригородных поездах Петербурга. Обсудив тему с представителями издания "Деловой Петербург", Корнилин подтвердил разработку концепции фиксированной платы за проезд, которая предполагает одинаковую стоимость билета вне зависимости от выбранного маршрута внутри городских границ Петербурга.

Корнилин подчеркнул, что эта инициатива реализуется по поручению руководства города и контролируется Комитетом по транспорту. Перевозчик выразил готовность незамедлительно приступить к внедрению нового тарифа сразу после утверждения соответствующей схемы властями.

Ранее председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев отмечал, что действующие электрички с регулярным графиком следуют исключительно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где сохраняется устойчивый спрос на подобные услуги общественного транспорта.

Помимо этого, разрабатываемый проект введения диаметральной системы пригородных поездов, включая маршрут Д-2 Гатчина-Токсово, вписывается в стратегию формирования полноценной инфраструктуры наземного метрополитена и включен в перечень десяти главных направлений развития Санкт-Петербурга до 2030 года.

Ранее мы сообщили о том, что "Ласточки" перевезли 248,6 тыс. пассажиров по маршруту Петербург – Сортавала с начала года.

