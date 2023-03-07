"Ласточки" перевезли 248,6 тыс. пассажиров по маршруту Петербург – Сортавала с начала года

Ежедневно на направлении действует две пары электропоездов.

огласно информации, опубликованной в официальном Telegram-канале Октябрьской железной дороги (ОЖД), электропоезда "Ласточка", осуществляющие рейсы между Петербургом и Сортавалой, за девять месяцев текущего года перевезли 248,6 тыс. пассажиров.

Данный показатель практически совпадает с результатами аналогичного периода прошлого года.

Ежедневно на направлении действует две пары электропоездов.

Ранее мы сообщили о том, что расписание и маршрут "Ласточек" Петербург-Псков временно изменили по техническим причинам. Изменения затронут поезда №810 "Ласточка" Псков – Санкт-Петербург и №809 "Ласточка" Санкт-Петербург – Псков, которые теперь будут проезжать через станции Батецкая и Дно. Вследствие этого продолжительность поездок на данных поездах возрастёт.

Фото: Telegram/ СПб-Главный