Расписание и маршрут "Ласточек" Петербург-Псков временно изменили по техническим причинам
Сегодня, 9:55
Кроме того, пригородный поезд №6507 Луга – Псков также отправится по скорректированному маршруту, включающему остановку на станции Дно.

Октябрьская железная дорога (ОЖД) объявила о временных изменениях расписания и маршрута отдельных пассажирских поездов в Ленинградской и Псковской областях по причине технических обстоятельств. 

Изменения затронут поезда №810 "Ласточка" Псков – Санкт-Петербург и №809 "Ласточка" Санкт-Петербург – Псков, которые теперь будут проезжать через станции Батецкая и Дно. Вследствие этого продолжительность поездок на данных поездах возрастёт.

Ранее мы сообщили о том, что железнодорожниками полностью восстановлено движение на участке Санкт-Петербург – Луга.

