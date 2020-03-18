Расписание и маршрут "Ласточек" Петербург-Псков временно изменили по техническим причинам

Кроме того, пригородный поезд №6507 Луга – Псков также отправится по скорректированному маршруту, включающему остановку на станции Дно.

Октябрьская железная дорога (ОЖД) объявила о временных изменениях расписания и маршрута отдельных пассажирских поездов в Ленинградской и Псковской областях по причине технических обстоятельств.

Изменения затронут поезда №810 "Ласточка" Псков – Санкт-Петербург и №809 "Ласточка" Санкт-Петербург – Псков, которые теперь будут проезжать через станции Батецкая и Дно. Вследствие этого продолжительность поездок на данных поездах возрастёт.

Ранее мы сообщили о том, что железнодорожниками полностью восстановлено движение на участке Санкт-Петербург – Луга.

