В Приморском районе Петербурга построят новый зоопарк с зонами отдыха и экопросвещения

Для строительства зоопарка определен участок площадью около 85,6 га.

В Санкт-Петербурге появится новый городской зоопарк. Проект планируют реализовать в Приморском районе на Камышовой улице. Соглашение о намерениях по созданию объекта подписали представители города и ООО "Сотэкс", сообщил портал "Строительный Петербург".

Для строительства зоопарка определен участок площадью около 85,6 га. Территория станет не просто местом размещения животных — здесь хотят создать современный общественный парк с условиями для отдыха, экологического образования и научной работы.

В состав будущего комплекса войдут специализированные здания и сооружения, необходимые для работы зоопарка, а также благоустроенные пространства для посетителей. Благодаря такому подходу объект должен стать многофункциональной площадкой, интересной как взрослым, так и детям.

Концепцию проекта разработал "Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства". Специалисты предусмотрели развитие территории с учетом ее расположения в городской среде и будущей роли нового объекта для района.

Реализация инициативы станет частью сотрудничества Петербурга с частным инвестором по механизму государственно-частного партнерства. Компания ООО "Сотэкс" является одним из подразделений ГК "Балтрос", которая работает в сфере строительства жилья, социальных и промышленных объектов.

За вклад в развитие городской инфраструктуры компания в 2025 году была отмечена наградой Правительства Санкт-Петербурга "Инвестор года". Новый зоопарк станет еще одним крупным проектом, направленным на создание комфортной городской среды.

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Видео: портал "Строительный Петербург"