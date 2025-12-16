Петербург договорился о реализации новых проектов на ПМЭФ-2026: от культурных кластеров до дата-центров

Одним из самых заметных проектов станет обновление территории бывших "Крестов".

В рамках Петербургского международного экономического форума – 2026 Санкт-Петербург заключил ряд соглашений с инвесторами о реализации крупных городских проектов. Новые инициативы затронут строительство, транспорт, спорт, цифровые технологии и развитие общественных пространств.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", одним из самых заметных проектов станет обновление территории бывших "Крестов". На месте исторического комплекса планируют создать современное пространство с музеями, деловой инфраструктурой, зонами отдыха и новыми городскими сервисами. Доступ к территории обеспечат благодаря строительству подземного перехода и причала. По прогнозам, проект позволит создать около 1,2 тыс. рабочих мест.

В городе также продолжат работу по сохранению промышленного наследия. Инвесторы займутся восстановлением исторических зданий фабрики "Торнтон" и бумажной фабрики Варгуниных. Территории получат новые функции и необходимую инфраструктуру.

Еще несколько соглашений связаны с развитием спортивных объектов. В Приморском районе появится комплекс для картинга и мотоспорта, а на Ситцевой улице построят многофункциональный спортивный центр с бассейнами, залами для тренировок и трибунами.

Отдельное внимание на форуме уделили транспортной системе. На Васильевском острове планируют создать новый троллейбусный парк, который будет обслуживать около 80 современных машин. Новый транспорт сможет работать на четырех маршрутах в центральной части Петербурга.

В рамках инвестиционной программы также предусмотрено создание инновационного центра в Кировском районе. Там будут развивать научные исследования, образовательные проекты и технологии, что позволит привлечь специалистов и открыть более 500 новых рабочих мест.

Кроме того, в Красногвардейском районе появится крупный логистический комплекс, а в городе создадут сеть акватермальных оздоровительных объектов. Еще один проект связан с цифровой инфраструктурой — в Выборгском и Московском районах построят современные центры обработки данных.

Новые соглашения должны стать основой для дальнейшего развития городской среды и привлечения инвестиций в Петербург.

Видео: портал "Строительный Петербург"