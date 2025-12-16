На ПМЭФ подписали соглашение о строительстве инновационного центра в Кировском районе

Основные функции центра будут связаны с приоритетным направлением развития города – "Наука и новые технологии".

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) было подписано соглашение с ООО "Специализированный застройщик "ЛСР. Автовская" о создании крупного инновационного центра в Кировском районе Петербурга. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

Как рассказал вице-губернатор Петербурга Никлай Линченко, проект предполагает создание специализированной площадки, которая объединит науку, технологии и бизнес для ускорения технологических исследований и активного внедрения инноваций. Основные функции центра будут связаны с приоритетным направлением развития города – "Наука и новые технологии".

Основные направления работы центра включают проведение фундаментальных и прикладных исследований, реализацию образовательных программ для подготовки высококвалифицированных специалистов, предоставление доступа к лабораториям, коворкингам и современному оборудованию, а также поддержка молодых компаний через обучающие и менторские программы и расширение международного сотрудничества. Ожидается, что реализация данного проекта позволит создать более 500 новых рабочих мест, привлечь инвестиции в наукоемкие отрасли и стимулировать экономический рост региона.

Этот проект является частью стратегии по развитию инфраструктуры и улучшению качества жизни в Петербурге, а также способствует укреплению его позиций как одного из ведущих центров науки и технологий в России.

Ранее мы сообщили о том, что на ПМЭФ договорились о строительстве картодрома в Приморском районе.

Фото: Макс / Линченко Николай Викторович