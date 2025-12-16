Создание сети оздоровительных комплексов в Петербурге обсудили на ПМЭФ-2026

Основной целью проекта является формирование и поддержание здорового образа жизни населения, а также повышение доступности оздоровительных процедур и профилактика заболеваний.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) было заключено соглашение о намерениях с компанией "УК Термолэнд", направленное на создание комфортной городской среды и условий для здорового образа жизни. В соответствии с документом, инвестор планирует создать сеть акватермальных оздоровительных комплексов в двух районах города. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

Как отметил виице-губернатор Петербурга Николай Линченко, в рамках проекта будет открыта вторая очередь комплекса "Термолэнд" в ТРК "Лето" на Пулковском шоссе, площадь которого составит 6000 квадратных метров. Также планируется строительство нового объекта на Индустриальном проспекте в ТРЦ "Июнь" площадью 7000 квадратных метров.

Основной целью проекта является формирование и поддержание здорового образа жизни населения, а также повышение доступности оздоровительных процедур и профилактика заболеваний. Проект также направлен на развитие туристической и семейной досуговой инфраструктуры города.

Первый многофункциональный термальный комплекс "Термолэнд" был открыт в 2025 году на Пулковском шоссе и занимает площадь около 10 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день федеральная сеть "Термолэнд" включает 16 городских курортов с общей площадью 150 тысяч квадратных метров в Москве и регионах России. В 2025 году комплексы посетили более 3,5 миллионов человек, а в 2026 году ожидается, что число гостей достигнет 6 миллионов.

Ранее мы сообщили о том, что на ПМЭФ подписано соглашение о проектировании Ново-Адмиралтейского моста.

Фото: Макс / Линченко Николай Викторович