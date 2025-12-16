На ПМЭФ подписали соглашение о превращении "Крестов" в культурный кластер

Ключевой задачей является сохранение уникального архитектурного и исторического наследия объекта.

В первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) было подписано знаковое соглашение о создании нового общественного пространства на территории бывшей тюрьмы "Кресты". Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

Документ, заключённый по поручению Президента России Владимира Путина, подписали ООО "КВС-Арсенальная" и представители власти. Церемония прошла в присутствии губернатора Александра Беглова и заместителя генерального директора АО "ДОМ.РФ" Дениса Филиппова.

Вице-губернатор Николай Линченко подчеркнул, что проект продолжает договорённости 2023 года и предполагает преобразование комплекса в Калининском районе в новый культурный кластер федерального значения. Ключевой задачей является сохранение уникального архитектурного и исторического наследия объекта.

Планируется, что на месте тюрьмы появится многофункциональная зона, которая объединит деловую активность и рекреацию. В рамках проекта откроются музейное пространство и новые точки притяжения. Для удобства посетителей инвестор возведёт подземный пешеходный переход и причал "Кресты", который обеспечит доступ к кластеру с воды и позволит запустить новые водные маршруты.

Реализация этой инициативы не только повысит туристическую привлекательность Санкт-Петербурга и укрепит его статус как ведущего культурного центра, но и приведёт к созданию 1,2 тысячи новых рабочих мест.

Ранее мы сообщили о том, что Ксения Собчак оценила проект реконструкции "Крестов" на стенде Петербурга.

Фото: Макс / Линченко Николай Викторович