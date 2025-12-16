Соглашение о возрождении исторических фабрик на Октябрьской набережной заключили на ПМЭФ

В рамках проекта инвесторы создадут современную социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, что окажет положительное влияние на развитие всего района и экономику города.

Работа Петербургского международного экономического форума по сохранению наследия не ограничилась проектом "Крестов". В присутствии губернатора Александра Беглова было заключено ещё одно знаковое соглашение, касающееся ревитализации двух объектов культурного наследия. Как сообщил вице-губернатор Николай Линченко, документ подписали с ООО "СЗ „КВС-Невский"" и ООО "Невское наследие". Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

Проект предусматривает восстановление и приспособление для современного использования комплексов построек фабрики шерстяных изделий "Торнтон" и бумажной фабрики Варгуниных. Оба памятника архитектуры расположены в Невском районе на Октябрьской набережной. В рамках проекта инвесторы создадут современную социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, что окажет положительное влияние на развитие всего района и экономику города.

Стоит отметить, что сохранение архитектурного наследия является ключевой частью стратегии развития Петербурга. Группа компаний "КВС", один из лидеров строительного рынка города, известна созданием комфортной городской среды. Опыт её партнёра, компании "Невское наследие" (входит в ГК "БФА-Девелопмент"), также заслуживает внимания: проекты девелопера были отмечены почётным дипломом Всемирного клуба петербуржцев за бережное отношение к историческому облику зданий.

Ранее мы сообщили о том, что на ПМЭФ подписали соглашение о превращении "Крестов" в культурный кластер.

Фото: Макс / Линченко Николай Викторович