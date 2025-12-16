Цифровые сервисы повысили качество оказания ЖКУ в Петербурге

Речь идет о приложении "Инспектор".

С начала года Государственная жилищная инспекция Петербурга с помощью мобильного приложения "Инспектор" провела 341 контрольно-надзорное мероприятие и 12 профилактических визитов. Данный сервис – инструмент, позволяющий устраивать проверки и профилактические визиты дистанционно.

Главный плюс – возможность получать консультацию жилищного инспектора в режиме реального времени и устранять недочеты, не дожидаясь выезда. Через приложение можно выйти на видеосвязь, задать вопрос и скорректировать работу.

Ранее на Piter.TV: с начала года почти 43 тыс. многодетных семей Петербурга получили 351,5 млн рублей компенсации на оплату ЖКУ. С учетом перерасчетов за прошлые периоды фактический объем выплат достиг 363,3 млн рублей.

Фото: Piter.TV