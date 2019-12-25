Железнодорожниками полностью восстановлено движение на участке Санкт-Петербург – Луга

Полностью восстановлено движение на участке Санкт-Петербург – Луга. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).
Железнодорожники открыли движение по второму пути на участке Мшинская – Строганово, который был поврежден 14 сентября 2025 года.
На время устранения последствий происшествия для обеспечения перевозки пассажиров администрацией Ленинградской области были выделены автобусы большого класса, которые курсировали до станции Сиверская.
Фото: Telegram/ СПб-Главный (носит иллюстративный характер)
