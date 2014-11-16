На участке Петербург-Вырица восстановили движение поездов после инцидента с локомотивом

Восстановительные работы продолжаются.

Октябрьская железная дорога сообщила о восстановлении движения поездов на участке Санкт-Петербург – Вырица после происшествия с локомотивом, произошедшего утром 14 сентября. Поезда следуют с ограничением скорости.

Как уточнили в ОЖД, восстановительные работы продолжаются на участке Санкт-Петербург – Сиверская. Для обеспечения перевозки пассажиров администрацией Ленинградской области выделены автобусы большого класса, которые курсируют по направлениям: Луга – Сиверская, Мшинская – Сиверская, Дивенская – Сиверская, Низовская – Сиверская и Строганово – Сиверская.

На железнодорожных станциях организована работа специальных диспетчеров и волонтеров, которые помогают пассажирам с переходом на автобусное сообщение. Это позволяет минимизировать неудобства для путешественников, вынужденных пользоваться альтернативным транспортом.

Инцидент с локомотивом произошел утром 14 сентября в Ленинградской области. Точные причины происхождения и масштабы последствий пока не уточняются. В ОЖД обещают предоставить дополнительную информацию по завершении восстановительных работ на участке Санкт-Петербург – Сиверская.

Ранее Piter.TV сообщал, что умер актёр из "Тайн следствия" Дмитрий Лагачев.

Фото: ВКонтакте / Вырица