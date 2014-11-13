Умер актёр из "Тайн следствия" Дмитрий Лагачев

Он скончался в 56 лет.

На 57-м году жизни скончался заслуженный артист России Дмитрий Лагачев. О его кончине сообщила актриса петербургского Театра "Мастерская" Кристина Шаманиди-Бойцова на своей странице во "ВКонтакте".

"13 сентября 2025 года ушел из жизни заслуженный артист РФ Лагачев Дмитрий Анатольевич. Не подобрать никаких слов... Страшная невосполнимая потеря. Интеллигентнейший человек, невероятный педагог, замечательный артист и настоящий товарищ для всех, с кем его сводила жизнь" Кристина Шаманиди-Бойцова

Дмитрий Лагачев родился 28 ноября 1968 года. Окончил ЛГИТМиК в 1993 году и в 1992 году был принят в труппу Театра юного зрителя им. А. А. Брянцева, где за годы работы сыграл более 40 ролей. В 2005 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России.

Актер также был известен как профессиональный актер дубляжа, озвучивший персонажей таких картин, как "Мулан", "Кристофер Робин" и "Тайна Коко". С 2013 года он работал доцентом в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов на кафедре режиссуры и актерского искусства. Среди его киноработ — роли в фильме "Гарпастум", а также сериалах "Тайны следствия" и "Морские дьяволы". Причина смерти артиста не уточняется.

Фото: Piter.TV