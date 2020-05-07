К могиле Романа Старовойта в Петербурге спустя 40 дней пришли дочери

Родные и друзья почтили память Романа Старовойта на Смоленском кладбище.

На Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге к месту захоронения Романа Старовойта продолжают приносить цветы, сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, на 40-й день после смерти могилу посетили родители бывшего министра транспорта, его бывшая супруга, дочери, генеральный директор "АвтоВАЗа" Максим Соколов и возлюбленная Полина. Роман Старовойт умер 7 июля в Москве.

По информации СМИ, похороны прошли в Санкт-Петербурге.

Ранее священник Макарий объяснил установку креста на могиле Старовойта.

Фото: Telegram / Роман Старовойт