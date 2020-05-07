  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
К могиле Романа Старовойта в Петербурге спустя 40 дней пришли дочери
Сегодня, 16:37
166
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

К могиле Романа Старовойта в Петербурге спустя 40 дней пришли дочери

0 0

Родные и друзья почтили память Романа Старовойта на Смоленском кладбище.

На Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге к месту захоронения Романа Старовойта продолжают приносить цветы, сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, на 40-й день после смерти могилу посетили родители бывшего министра транспорта, его бывшая супруга, дочери, генеральный директор "АвтоВАЗа" Максим Соколов и возлюбленная Полина. Роман Старовойт умер 7 июля в Москве.

По информации СМИ,  похороны прошли в Санкт-Петербурге.

Ранее священник Макарий объяснил установку креста на могиле Старовойта.

Фото: Telegram / Роман Старовойт

Теги: роман старовойт, смоленское кладбище
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии