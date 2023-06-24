Старовойт обретет последний приют рядом с могилами Сенчиной и Хиля

Могилу подготовили в 100 метрах от часовни Ксении Блаженной — места упокоения известных деятелей.

В Москве состоялась церемония прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом. После завершения траурных мероприятий тело покойного будет перевезено в Санкт-Петербург для погребения на Смоленском православном кладбище.

Место для захоронения подготовлено в непосредственной близости от часовни Ксении Петербургской — участке, традиционно выделяемом для погребения выдающихся деятелей культуры и государственных служащих. Как сообщает издание "Фонтанка", могила расположена в ста метрах от часовни, по соседству с захоронениями Людмилы Сенчиной и Эдуарда Хиля.

Роман Старовойт, родившийся в 1972 году в Курске, детство провёл в Сосновом Бору Ленинградской области. Свою профессиональную карьеру он начинал в Санкт-Петербурге, занимая должность начальника отдела по работе с инвесторами в городском правительстве. В настоящее время в Северной столице проживают родственники покойного.

Ранее сообщалсоь, что в Кремле призвали дождаться завершения расследования по теме.

Фото: Telegram / Роман Старовойт