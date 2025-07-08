Песков о Старовойте: "это не может не шокировать"

В Кремле призвали дождаться завершения расследования по теме.

В Москве не стали комментировать трагедию, которая произошла с российским министром по транспорту Романом Старовойтом. На регулярном телефонном брифинге от 8 июля официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков указал, что ситуация не может не шокировать нормальных людей. Главе государства доложили о произошедшем, однако власти сейчас не могут оценивать такую "чувствительную информацию" в публичном пространстве.

"Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже. В данном случае я не хотел бы ничего комментировать на эту тему. Информация такого рода всегда трагическая. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Экс-глава Минтранса Старовойт найден мертвым в Одинцово.

Фото и видео: Telegram / РИА НОВОСТИ