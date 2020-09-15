Экс-глава Минтранса Старовойт найден мертвым в Одинцово

Согласно предварительной информации, он свел счеты с жизнью.

Бывший министр транспорта России Роман Старовойт найден мертвым в Одинцово. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ичточник.

Согласно предварительной информации, Старовойт свел счеты с жизнью. Тело экс-главы Минтранса обнаружили в его доме в Одинцовском городском округе. Напомним, что сегодня, 7 июля, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Старовойта от должности главы Минтранса, которую он занимал с мая 2024 года.

Ранее Песков заявил, что опыт Никитина поможет Минтрансу выполнять свои функции.

Фото: Telegram / Роман Старовойт