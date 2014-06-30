Песков: опыт Никитина поможет Минтрансу выполнять свои функции

В Кремле прокомментировали назначение Никитина на новую должность.

Опыт назначенного на должность исполняющего обязанности министра транспорта РФ Андрея Никитина поможет Минтрансу выполнять свои функции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали назначение Никитина на новую должность. Предыдущим главой Минтранса был Роман Старовойт, которого освободили от должности. Песков отметил, что президент опирается на опыт Никитина.

В настоящий момент, по мнению президента, рабочие качества и опыт Андрея Никитина будет наилучшим образом способствовать тому, чтобы ведомство выполняло свои задачи и функции. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что дипломаты отстаивают интересы задержанных в Азербайджане россиян.

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