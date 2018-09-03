Песков: дипломаты отстаивают интересы задержанных в Азербайджане россиян

Дипломаты отстаивают интересы задержанных в Азербайджане россиян. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, российские дипломаты находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной. Песков подчеркнул, что они используют все возможности, которые предусмотрены законом и существующей дипломатической практикой.
Те проблемы, которые возникают, безусловно, должны регулироваться таким образом, чтобы он соответствовал общему духу наших двусторонних отношений.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков заявил, что встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена.
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