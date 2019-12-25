В Кремле прокомментировали слова президента США об украинском кризисе.

В Москве согласились со словами американского президента-республиканца Дональда Трампа о том, что наша страна на Украине могла бы действовать жестче, но предпочитает этого не делать. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного брифинга со СМИ от 16 ноября сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Также корреспонденты задали чиновнику вопрос о том, каким образом Россия потенциально могла бы действовать в вооруженном конфликте с киевским режимом.

Можно согласиться с президентом Трампом, потому что есть куда жестче. Это у военных спрашивайте... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Прес-секретарь Кремля добавил, что некорректным будет говорить о том, что политические лидеры РФ, США, КНР Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин соберутся на трехстороннюю официальную встречу для того, чтобы "решать судьбы мира".

Песков ответил на вопрос о возможности телефонного разговора Путина с Зеленским.

Фото: пресс-служба Кремля