Песков ответил на вопрос о возможности телефонного разговора Путина с Зеленским

В Кремле заметили, что пока что Киев не пытался звонить в Москву.

В Москве ответили на вопрос о возможности телефонного разговора между российским президентом Владимиром Путиным и лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление журналисту из кремлевского пресс-пула от 30 октября сделал официальный представитель администрации Дмитрий Песков. Чиновник дал комментарий журналисту из Life Александру Юнашеву. Ролик опубликован в Telegram-канале корреспондента. Пресс-секретарь пояснил, что нашему руководству пока что никто не звонил из Украины. Таким образом Дмитрий Песков ответил на вопрос СМИ о том, будет ли Владимир Путин говорить с властями с Банковой улицы, если они позвонят.

Никто пока не звонил. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал страны, с которыми у России "дефицит дружеских чувств".

Фото и видео: Telegram / Юнашев Live