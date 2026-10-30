Песков ответил на вопрос о возможности телефонного разговора Путина с Зеленским

В Москве ответили на вопрос о возможности телефонного разговора между российским президентом Владимиром Путиным и лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление журналисту из кремлевского пресс-пула от 30 октября сделал официальный представитель администрации Дмитрий Песков. Чиновник дал комментарий журналисту из Life Александру Юнашеву. Ролик опубликован в Telegram-канале корреспондента. Пресс-секретарь пояснил, что нашему руководству пока что никто не звонил из Украины. Таким образом Дмитрий Песков ответил на вопрос СМИ о том, будет ли Владимир Путин говорить с властями с Банковой улицы, если они позвонят.
Никто пока не звонил.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Песков назвал страны, с которыми у России "дефицит дружеских чувств".
Фото и видео: Telegram / Юнашев Live
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