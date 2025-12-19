В Кремле рассказали о демонизации России в Прибалтике и Польше.

В Москве рассказали о существовании стран, с которыми у нашего государства на протяжении многих веков фиксируется "дефицит дружеских чувств". Соответствующее заявление журналисту из кремлевского пресс-пула от 27 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник дал комментарий журналисту из Life Александру Юнашеву. Ролик опубликован в Telegram-канале корреспондента.

Есть страны, с которыми на протяжении многих веков у нас, скажем так, дефицит дружеских чувств. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В качестве примера чиновник привел Польшу и страны Прибалтики. Дмитрий Песков заметил, что эти страны по каким-то причинам постоянно демонизируют Россию. А иностранные руководители, которые приходят там к власти, сразу же начинают люто ненавидеть Россию и русских. Чиновник из Кремля уверен, что такая позиция по отношению к нашему государству является ошибочной, так как в тесном взаимодействии эти европейские страны могли бы очень многое почеркнуть для себя.

Фото и видео: Telegram / Юнашев Live