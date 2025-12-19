Песков: Россия находится в постоянном контакте с Венесуэлой

Он напомнил, что у Москвы и Каракаса есть двусторонние отношения в разных сферах, а также ряд совместных проектов.

Россия находится в постоянном контакте с Венесуэлой по дипломатическим каналам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль держит связь с властями Венесуэелы. Он напомнил, что у Москвы и Каракаса есть двусторонние отношения в разных сферах, а также ряд совместных проектов. Также Песков подчеркнул, что у России есть свои инвестиции в Венесуэле.

И для Венесуэлы также, судя по тому, что нам говорят из Каракаса, продолжение развития взаимовыгодных отношений с Россией является одним из приоритетных вопросов.



Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, в начале января американские силы захватили и вывезли из республики президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Исполняющим обязанности главны республики назначена Делси Родригес.

