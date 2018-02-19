Трамп опубликовал карту Венесуэлы с подписью "51-й штат"

Президент США разместил в публичном доступе скандальный пост о принадлежности Венесуэлы.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп опубликовал в собственной социальной сети Truth Social изображение на географической карте Венесуэлы с подписью "51-й штат". Известно, что на изображении территория Боливарианской республики окрашена в цвета национального флага США. Ранее западный журналист с местного телеканала Fox News Билл Мелуджин через аккаунт в социальных сетях уведомил аудиторию о том, что в телефонном разговоре с его коллегой Джоном Робертсом из Fox News лидер Белого дома упомянул о том, что в настоящее время его вашингтонская администрация серьезно рассматривает возможность сделать страну со столицей в Каракасе 51-м штатом США.

Фото: Truth Social