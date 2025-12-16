Густаво Петро рассказал о том, как механизмы обманули избирательную систему.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что не признает результаты предварительного подсчета голосов на президентских выборах, согласно которым лидирует оппозиционный кандидат Абелардо де ля Эсприэлья, и будет ориентироваться только на официальные итоги проверки бюллетеней избирательными комиссиями.

Как президент я не принимаю результаты предварительного подсчета, проводимого частной компанией братьев Баутиста. Густаво Петро, глава Колумбии

Под "братьями Баутиста" южноамериканский политический лидер имеет в виду семью Баутиста Паласио. Они являются владельцами и руководителями местной компании Thomas Greg & Sons, которая много лет участвует в организации избирательных процессов на территории Колумбии. Предприятие остается одним из крупнейших подрядчиков Национального регистрационного управления. Данная компания организовывает этапы выборов, логистику и программное обеспечение для предварительного подсчета голосов избирателей. Густаво Петро уверен, что в течение последней недели перед президентским выборами алгоритмы программного обеспечения трижды менялись.таким образом в системе появились данные о 800 тысячах человек, которые отсутствуют в официальном списке избирателей.

Фото: Gustavo Petro