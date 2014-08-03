Трамп призвал президента Колумбии быстрее закрыть "кокаиновые фабрики"

Глава США обвинил Густаво Петро закрыть фабрики, производящие наркотики.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в потворстве производителям наркотических веществ на территории латиноамериканской республике. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в комментарии журналистам, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич штата Флорида. Глава вашингтонской администрации призвал руководство Боготы усилить борьбу с местными картелями. Он добавил, что США любят народ Колумбии, так как речь идет о замечательных, энергичных и классных людях, однако их политический лидер сейчас является любителем создавать проблемы, поэтому ему следует быть осторожным.

Ему нужно быть внимательным, потому что у него нарколаборатории, они делают кокаин в Колумбии. Он не друг Соединенных Штатов, он очень плохой парень. Пусть он бережет свою задницу, потому что он делает кокаин, и они отправляют его в США из Колумбии. Дональд Трамп, президент США

Дональд Трамп добавил, что Густаво Петро должен закрыть фабрики по производству наркотиков, которые затем поступают на территорию США. Он добавил, что сейчас на территории латиноамериканской страны есть как минимум три таких производства, о которых осведомлены власти из Белого дома. В США заметили, что знают, что располагаются данные объекты, поэтому Кjлумбии лучше бeдет закрыть их как можно быстрее.

Трамп: США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры.

Фото: YouTube / Белый дом