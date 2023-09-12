Трамп: США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры

По словам президента США, конфискованную нефть могут продать либо оставить.

Соединенные Штаты оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы нефтяные танкеры. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на церемонии в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Во время общения с журналистами американскому лидеру задали вопрос, что Вашингтон планирует делать с нефтью, полученную при захвате танкеров. Напомним, 10 декабря США конфисковали 1,9 млн барр. нефти в момент задержания корабля.

Мы ее оставим. Возможно, мы продадим ее. Возможно, мы используем ее в стратегических резервах. Дональд Трамп, президент США

Также глава Белого дома пригрозил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро на фоне эскалации отношений между странами из-за наркотрафика. По словам Трампа, если Мадуро будет действовать жестко, "это последний раз, когда он сможет это сделать".

