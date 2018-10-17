Лукашенко назвал Меланию Трамп самым сильным оружием президента США

Президент Белоруссии заявил, что предложил Трампу привлекать свою жену к решениям политических вопросов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал жену президента США Дональда Трампа Меланию самым сильным оружием американского лидера. Об этом он заявил, отвечая на вопросы делегатов VII Всебелорусского народного собрания.

По словам белорусского лидера, на встрече со спецпосланником главы Белого дома Джоном Коулом он спросил, почему Трамп не использует свое "самое сильное оружие". Лукашенко отметил, что с этим "оружием" президент США мог бы достичь многого.

Коул на меня так посмотрел, хмыкнул, а я сам себе думаю: Господи, как я приглашаю ее сюда, все-таки женщина симпатичная, из-за ревности Трамп вообще может разорвать с нами всякие переговоры и отношения.



Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Также Лукашенко заявил, что предложил Трампу привлекать свою жену к решениям политических вопросов. Он подчеркнул, что для американского лидера это было бы верным решением.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко назвал Путина "волкодавом" в политике.

Видео: Telegram / Пул Первого