Лукашенко назвал Путина "волкодавом" в политике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал президента РФ Владимира Путина "волкодавом" в политике. Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax TV.

По словам белорусского лидера, Путин является нормальным человеком с хорошими личными качествами. Лукашенко подчеркнул, что в политике президент РФ является "волкодавом" и великим человеком, который "давно руководит такой большой страной".

Можно позавидовать его желанию и умению руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики. Он сильный человек. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Также Лукашенко поделился впечатлениями от общения в прошлом с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, украинский лидер выглядел неопытным человеком в политике.

Видео: Telegram / Пул Первого