Лукашенко рассказал, что вынудит Зеленского пойти на мир

Глава Белоруссия напомнил о первопричинах конфликта.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение о том, что региональный конфликт на Украине закончится миром, как и любое вооруженное противостояние. Однако, чем раньше это произойдет, тем меньше погибнет людей. Соответствующее заявление глава постсоветской республики сделал в интервью американскому телеканалу Newsmax TV. Политический лидер из Минска добавил, что если бы вопрос урегулирования конфликтной ситуации зависел только от американского президента-республиканца Дональда Трампа, то он уже давно бы закончился. Однако важно помнить, что Белоруссия территориально граничит со странами, сражающимися друг с другом, поэтому республике небезразлично, как в дальнейшем будут развиваться события.

Если Украина считает, что она может победить Россию и готова, ну, пусть воюет. С моей точки зрения - думаю, и Трамп придерживается такой позиции - если дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты, вообще перестанет существовать. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Александр Лукашенко признал, что в процессе выработки договоренностей важны определенные гарантии, которые обеспечат долгосрочный мир в регионе. По его словам. Кремль хочет таких гарантий в мирном соглашении, которые были бы "навсегда" и не позволили бы начаться новому боестолкновению. При этом продолжение конфликта на Украине ничего хорошего не сулит киевскому режиму.

Лукашенко заявил, что Украина зря разбудила "спящего медведя" в лице РФ.

Фото и видео: YouTube / Информационное агентство БелТА